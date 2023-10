Betrieben wird das AELIUM von einem Dreiergespann, welches schon in der Vergangenheit seine zugkräftige Zusammenarbeit erproben konnte. Elena Rameder lenkt in Zukunft sämtliche wirtschaftliche Geschicke des Unternehmens, während Christoph Vogler die Küchenbrigade dirigiert und Christoph Essl die Rolle des Gastgebers übernimmt. Alle drei Hauptverantwortlichen waren zuletzt in Wachauer 3-Hauben-Betrieben engagiert. Ihre neue Wirkungsstätte hat ganzjährig von Dienstag bis Freitag mittags und abends und an Samstag Abenden geöffnet und ist sowohl eine Adresse für jene, die es verstehen Geschäft und Essen zu verbinden, als auch für solche, die in ihrem Leben Platz für ausgedehnten Genuss reserviert haben.